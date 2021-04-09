Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi mimarinize sahip çıkmazsanız, kendinizi gecekonduların, çirkin betonarme binaların arasında bulursunuz."
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi mimarinize sahip çıkmazsanız, kendinizi gecekonduların, çirkin betonarme binaların arasında bulursunuz."
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor
Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi mimarinize sahip çıkmazsanız, kendinizi gecekonduların, çirkin betonarme binaların arasında bulursunuz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel