Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan'la...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan'la dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan'la dayanışma içinde olduklarını ifade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan'daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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