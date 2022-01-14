Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.
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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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