Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17"
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17"

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Üç ilimizdeki sel felaketine; 4 bin 644 personel, 610 araç 437 iş makinası 66 ambulans 19 helikopter 3 Mobil Koordinasyon tırı 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkan ile müdahale etmekteyiz. Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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