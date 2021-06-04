Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz.

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz.