Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz.
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz.
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz. - Haberler
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