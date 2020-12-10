Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ) Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir"
10.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:36
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ) Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ) Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun