Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ) Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir"
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ) Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir"

10.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:36
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ) Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ) Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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