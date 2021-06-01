Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil bataklığını bir daha asla terörün mikrobunu yaymayacağı şekilde kurutmakta kararlı olan bir Türkiye gerçeğini bunlar...

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil bataklığını bir daha asla terörün mikrobunu yaymayacağı şekilde kurutmakta kararlı olan bir Türkiye gerçeğini bunlar görecekler, bilecekler.