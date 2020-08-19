Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı açtı (1) Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapımı tamamlanan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapımı tamamlanan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Sincan ilçesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Törende Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile çok sayıda davetli yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi beraberindeki heyet ile fabrika içinde incelemelerde bulundu. 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda, 1400 kişiye istihdam sağlanacak.

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Muhammet BAYRAM- Haluk KARAASLAN/ANKARA, -

Kaynak: DHA