Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ın yarınki cenaze törenine katılacak
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ın yarınki cenaze törenine katılacak

13.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:32
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ın yarınki cenaze törenine katılacak

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenazesine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenazesine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, buradan İstanbul'a geçerek Topbaş için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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