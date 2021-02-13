Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız."

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız."