Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada... Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz." Kaynak: AA