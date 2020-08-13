Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz.
13.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz."
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Kaynak: AA