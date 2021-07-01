Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddet) Gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz"
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddet) Gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kadına yönelik şiddet) Gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kadına yönelik şiddet) Gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kadına yönelik şiddet) Gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kadına yönelik şiddet) Gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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