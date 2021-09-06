Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı, etkin ve yapıcı yönetimin avantajlarının afet dönemlerinde çok daha iyi görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, temel gıda maddelerinden barınmaya, enerjiden iletişime kadar insanın her ihtiyacı ve her talebinin anında karşılandığını bildirdi.

Erdoğan, hasar tespitlerinin süratle yapıldığını ve proje ve inşa safhalarına geçildiğini belirterek, "Sel bölgelerinde yıkılan evlerin ve iş yerlerinin tamamını 1 yıla kadar teslim etmeyi planlıyoruz. Hatta sokak hayvanlarına kadar felaket bölgesindeki tüm canlıların ihtiyaçları düşünülmüş, gereken mekanizmalar kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Yaşanılan yangın ve sel olaylarının Türkiye'nin afetlere karşı en üst seviyede hazır bulunmasının ne kadar önemli olduğunu anlatan Erdoğan, "Bilim insanlarının sürekli dikkat çektiği büyük depremlere karşı hazırlıklarımızı titizlikle yürütürken, diğer afetler hususunda da önemli bir kabiliyet kazandığımızı memnuniyetle görüyoruz. Afetlerin ortaya çıkmasını tamamen engellemek insan iradesini aşıyor ama afetlerde yaşanacak hasarların azaltılmasını, can kayıplarının en aza indirilmesini afet sonrasında hızlı bir toparlanmanın sağlanmasını temin edecek sistemi kurmak bizim elimizdedir." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin kapsamlı bir afet müdahale planına sahip olduğuna, planın yaşanan her tecrübe ile özellikle geliştirilmekte, yaygınlaştırılmakta ve genişletilmekte olduğuna dikkati çekerek, "Son dönemde yaşanan afetlere geçmişe göre daha hızlı ve etkin müdahalede bulunmayı elimizdeki plana borçluyuz. Buradan özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımız, AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum. Rabb'imden ülkemizi ve milletimizi deprem, sel, yangın ve heyelan gibi her türlü afetten, kazadan beladan muhafaza eylemesini diliyorum." diye konuştu.

Geçen sene dünyanın her türlü ekonomik ve sosyal düzenin test edildiği oldukça zorlu bir dönemi yaşadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Pek çok ülke mevcut imkanları çerçevesinde krizin etkilerini azaltmak için görülmemiş ölçülerde genişleyici politikalara yöneldi. Buna rağmen küresel ekonomide küçülmenin önüne geçilemedi. Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, salgının olumsuz etkileri ile mücadelede son derece başarılı oldu. Ekonomilerin derinden sarsıldığı 2020 yılında yüzde 1,8'lik bir büyüme kaydederek OECD ve G20 ülkeleri arasında bu başarıyı elde edebilen birkaç ülkeden birisi olduk. Bu gelişmede salgın tedbirlerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla uyguladığımız kararlı ve etkin politikalar ile büyümeyi destekleyici adımlar önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana iç ve dış konjonktürde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü. Bu senenin ilk yarısında da güçlü büyüme devam etti. Yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında bir büyüme rakamına ulaştık. Bunu başararak, buna ulaşarak Türkiye dünyada İngiltere'den sonra ikinci sırada yer aldı."

"Yıllık ihracatımız 207 milyar doları aştı"

Erdoğan, sanayi üretiminin güçlü ihracatın da desteğiyle çarpıcı bir şekilde artarak büyümenin sürükleyici gücü haline geldiğini ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"İkinci çeyrek performansımızda iç talepteki güçlü görünümün yanı sıra dış talebin 6,9 puanlık katkısı da belirleyici oldu. Özellikle bu dönemde sabit sermaye yatırımlarımızın yüzde 20,3 oranında büyümesi oldukça sevindiricidir. Bir diğer olumlu gelişme ise makine teçhizat yatırımlarımızın 2019 yılının 3. çeyreğinden bu yana 7 çeyrektir büyümeye devam etmesidir. Hiç kuşkusuz bu yatırımlar üretim kapasitemizi ve büyüme potansiyelimizi daha da artıracaktır. Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici bir diğer özelliği de yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamızdır. İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor, ağustos itibariyle yıllık ihracatımız 207 milyar doları aştı. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor."

Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zayıflayan turizm sektörünün hızlı bir toparlanma sürecine girdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Seyahat gelirleri bu yılın haziran itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sağladı. Cari işlemler açığımız yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 7,6 milyar dolar azalarak 13,6 milyar dolar seviyesine geriledi." ifadelerini kullandı.

"Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aşmış durumda"

Erdoğan, uluslararası rezervlerin belirgin şekilde arttığını anımsatarak, "Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, özellikle muhalefetin, ana muhalefet ile diğer hepsinin buraya çok dikkat etmesi lazım, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır." dedi.

"Gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis edeceğiz"

İşgücü piyasalarında kısa zamanda bir toparlanmanın yaşandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1,5 milyon kişiye çıkarak salgın öncesi seviyeleri bile aşmıştır. Ekonomimizin en önemli sorunlarından birinin enflasyon olduğunu biliyoruz. İnşallah bu meselenin de üstesinden geliyoruz. Salgınla birlikte yeniden şekillenmeye başlayan küresel ekonomik düzende, ülkemizi sürekli daha üst sıralara taşımanın gayretindeyiz. Bu amaçla programlarımızı ve hedeflerimizi sürekli güncelliyoruz. Önümüzdeki 3 senenin ekonomideki yol haritasını içeren Orta Vadeli Programımızı (OVP) Resmi Gazete'de dün yayınladık. Makro ekonomik politikaları, temel ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklükleri bu politika belgesi ile ortaya koyduk. Program Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Bütçe ve Strateji Başkanlığımız tarafından hazırlandı. Bu süreçte ilgili tüm bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalıştılar. Öncelikleri hep birlikte belirledik. Programda temel amacımız yüksek katma değerli üretimi önceleyerek, ülkemizin büyüme potansiyelini artıracak politikalara hız vermektir.

Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı güçlendirerek ekonomide şeffaflığı, öngörülebilirliği, rekabetçiliği ve verimliliği artıracak bir dizi politikayı hayata geçireceğiz. Nitelikli istihdamı oluşturan enflasyon ve cari açık üretmeyen, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis edeceğiz. Büyümenin finansmanını ise ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla yapmayı planlıyoruz. Küresel değer zincirlerindeki değişimleri dijital ve yeşil dönüşüm alanlarındaki eğilimleri de bu süreçte dikkate alıyoruz. Uluslararası arenada rekabet gücü yüksek ve istihdam potansiyeli barındıran sektörleri destekleyerek, cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşmeyi de sağlayacağız."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay