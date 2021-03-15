Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Salgın döneminde su ürünleri yetiştiriciliği, mesire yerleri, milli park ve tabiat parkları kira ödemelerini faizsiz ertelediklerini ifade eden Erdoğan, yüzde 75 hibe olmak üzere toplam 6 bin 100 ton tohumu tarlasını ekmek için bekleyen çiftçilere ulaştırdıklarını belirtti.

Erdoğan, tarım arazileri ve 2B satışlarından kaynaklanan 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs ve haziran aylarına ait ödemelerini faiz uygulamadan ve başvuru şartı aramaksızın 3 ay süreyle ötelediklerini söyledi.

Hazineye ait tarım arazilerini kullanan 18 bin çiftçinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerini de yine 3 ay süreyle ve faizsiz tehir ettiklerini anlatan Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında kültür ve sanatta özel tiyatrolara 35,8 milyon lira, sinema sektörüne 89 milyon lira destek aktardıklarını ifade etti.

"Vefa Sosyal Destek Grupları'nda 145 bin kişi görev yaptı"

Müzik sektöründeki 30 bin 770 başvuru sahibine 4 ay boyunca ayda 1000 lira olmak üzere toplam 123 milyon lira destek sağladıklarını söyleyen Erdoğan, "Turizmde 2020 yılındaki 16 milyon ziyaretçiyle dünya ortalamasına ve rakip ülkelere kıyasla en az daralma yaşayan ülkelerden biri olduk." dedi.

Erdoğan, bazı hükümlülere Kovid-19 izni vererek salgının cezaevlerinde yayılmasının önüne geçtiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümlü ve tutukluların görüntülü sistem üzerinden duruşmalara katılımına ağırlık verdik. İş yurtlarındaki üretimi, kolonya, dezenfektan, maske, eldiven ve tulum gibi ihtiyaç alanlarına yönlendirdik. Tedbir almak kadar bunun uygulanmasını denetlemek de önemlidir. Bunun için mülki idare teşkilatımızı seferber ettik. Sokağa çıkması kısıtlanan, tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza yardım için Vefa Sosyal Destek Grupları kurduk. Bu gruplarda kamu personeli, sivil toplum gönüllüleri ve gençlerimizden oluşan yaklaşık 145 bin kişi görev yaptı. Bu kapsamda 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan 9 milyonu aşkın talep yerine getirildi. Ekiplerimiz, 3 milyonu aşkın haneyi ziyaret ederek bu zor günlerinde vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdi. İzolasyona tabi kişilere yönelik 31,5 milyona yakın denetim gerçekleştirildi."

Erdoğan, dünya ekonomilerinin adeta durma noktasına geldiği salgın döneminde Türkiye olarak yatırımlara ara vermediklerini vurguladı.

Bu süreçte, 463 kilometre otoyolu, 551 kilometre bölünmüş yolu, uzunluğu 43 kilometreyi bulan 352 büyüklü, küçüklü köprüyü, yine uzunluğu 75,5 kilometreyi bulan 45 tüneli hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, bunlar arasında Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü gibi önemli projelerin de yer aldığını aktardı.

Yurt dışından Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu

Erdoğan, sınırlar içindeki vatandaşlara sahip çıkarken yurt dışındaki yaşayanları da ihmal etmediklerini, salgının başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın Türk vatandaşını ülkeye getirerek aileleriyle buluşturduklarını ifade etti.

Tahliye uçuşlarıyla 67 ülkeden 5 bin 500'den fazla yabancının evlerine güvenle dönmesini sağladıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ayrıca Türkiye üzerinden evlerine dönmek isteyen 91 ülkeden 38 bin insana yardımcı olduk. Ülkemizden talepte bulunan 157 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Virüsün sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak için kalkınma ajanslarımız aracılığıyla 63 projeye 39 milyon lira kaynak aktardık. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerindeki girişimcilerimize kira muafiyeti imkanı getirdik. Özetin özeti mahiyetindeki bu desteklerle, milletimizin her kesiminin salgın dönemini en az zararla atlatmasını temin etmeyi amaçladık. Milletimizin her bir ferdinin yanında olmak en başta gelen görevimizdir. Ancak, asıl olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek, aşılamayı hızlandırarak, moralleri yüksek tutarak, salgın sonrasına hazırlanmaktır. Bunun için vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz."

"Gelişmeleri takip etme kararı aldık"

Erdoğan, geçen Kabine Toplantısı'nda, şehirleri, vaka, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırdıklarını hatırlattı.

Her sınıfta hangi normalleşme adımlarının atılacağını da şeffaf bir şekilde açıkladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Vatandaşlarımızdan, tedbirlere muhakkak uyarak, hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Öte yandan Erdoğan,Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesini anlatan "Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" kitabının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca özenle hazırlandığını belirterek, kitaptan istifade edileceğine inandığını sözlerine ekledi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş