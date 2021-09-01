Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1)

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlerin çatısındaki vatandaşlarımızı, Sahil Güvenliğin, Jandarmanın, Kara Kuvvetlerinin helikopterleriyle anneleri, babaları, çocukları hele hele sepetin içerisinden yavruları çıkartıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlerin çatısındaki vatandaşlarımızı, Sahil Güvenliğin, Jandarmanın, Kara Kuvvetlerinin helikopterleriyle anneleri, babaları, çocukları hele hele sepetin içerisinden yavruları çıkartıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Dünyada bunların örneği yok. Korku nedir bilmiyorlar, korkuyu korkutuyorlar." dedi.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, mezun subay ve astsubayların gurur gününde onlarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ülkenin ve milletin istiklali ve istikbali için görev yaparken hayatlarını kaybeden asker, polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatının tüm mensuplarına Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, aynı ideal uğruna yaralanan kahraman gazilere ülke ve millet adına şükranlarını sundu, sağlıklı, hayırlı ömürler diledi. Bir tarafta evlatlarının mezuniyet törenine katılan aileler, diğer tarafta şehit aileleri, gaziler ve gazilerin aileleriyle ülkenin istikbali ve istiklalini konuştuklarını ifade eden Erdoğan, ülkenin dört bir köşesinden, hemen her ilinden evlatların Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini bitirmenin heyecanını yaşadığını aktardı.

Erdoğan, akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 45'i kadın 462 subay ile 263'ü kadın 2 bin 751 astsubayın her birini tebrik ettiğini, alınlarından öptüğünü söyledi. Zorlu seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla neticelendirerek ailelerini ve kendilerini gururlandıran kadın subay ve astsubayları özellikle tebrik eden Erdoğan, subay ve astsubayların her birine ülke ve millet adına üstlenecekleri tüm sorumluluklarda Allah'tan muvaffakiyetler diledi.

Sel ve yangınlarda helikopterlerle tahliye operasyonları

Subay ve astsubayları en donanımlı şekilde yetiştiren ailelere, anne babalara, hocalara, komutanlara teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizler, ne güzel anneler, babalarsınız. Şurada bulunan evlatlarınızla ne kadar iftihar etseniz, ne kadar gururlansanız azdır. Bunun en güzel örneğini Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de ve Akdeniz'de, Muğla, Antalya'da yaşadık. Az önce İçişleri Bakanı'm da söyledi. Evlerin çatısındaki vatandaşlarımızı, Sahil Güvenliğin, Jandarmanın, Kara Kuvvetlerinin helikopterleriyle anneleri, babaları, çocukları hele hele sepetin içerisinden yavruları çıkartıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Dünyada bunların örneği yok. Korku nedir bilmiyorlar, korkuyu korkutuyorlar. Bartın, Sinop ve Kastamonu'da bu fedakarlıklarla netice aldık. Aynı şekilde Antalya'da, Muğla'da bütün o yangınların içinden ve o bölgelerden vatandaşlarımızı kurtardılar. Aynı şekilde Doğu Karadeniz'de. Orada da bütün fedakarlıklarını ortaya koyarak Arhavi'den Rize merkeze kadar orada da büyük başarılara kendi imzalarını attılar. Ne kadar iftihar etsek az. Sizler de evlatlarınızla ne kadar iftihar etseniz az."

Erdoğan, kadrosuna katılan 3 bin 213 yeni personelle Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatının asayişten teröre, düzensiz göçle mücadeleden milletin huzur ve emniyetinin teminine kadar her alanda daha da güçlendiğini dile getirdi.

Toplumsal olaylara müdahale

Bugün mezuniyet töreni sevincine ortak olmanın yanında, Akademi'ye kazandırılan yeni hizmet binalarının da açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, dünyada benzeri olmayan muhteşem bir akademi ve fakülte binası açılışı yaptıklarını vurguladı. Fakültenin isminin Güvenlik Bilimleri Fakültesi olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yurtlar bir taraftan yapılıyor. Doğrusu ben de iftar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu binalarımızın bitmiş olması, 3 yıllık bir çalışmanın ardından resmen hizmete almak Cumhurbaşkanı olarak doğrusu bu kardeşinizi de iftihara sevk etti, gururlandım. Sizlerin vergisiyle, verdiklerinizle bu yatırımları gerçekleştiriyoruz. Toplam 180 bin metrekare alana yayılan fakülte binalarımız, dekanlığıyla, dershaneleriyle, öğretim üyesi odalarıyla, yurtlarıyla, yemekhaneleriyle, spor alanlarıyla her açıdan göz dolduran son teknoloji ile donatılmış bir tesis oldu. Bugün ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim Merkezi ve Personel Temin Merkezi binalarını da akademimize kazandırdık. Bu merkez 16 bin metrekare açık eğitim ve tatbikat alanı, 4 bin 200 metrekare kapalı alanıyla bu konuda önemli bir boşluğu dolduracaktır. Burada alınacak teorik ve pratik eğitim sayesinde kolluk kuvvetlerimiz toplumsal olaylara müdahalede etkinlik ve yeteneklerini artıracaktır. Özellikle Batılı ülkelerde çok sık şahit olduğumuz orantısız güç kullanımının da önüne geçilecektir. Tamamen yenilenen Personel Temin Merkezi ise başvuru sürecinin daha hızlı etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır."

Erdoğan, açılışı yapılan güzel eserlerin ülkeye, millete, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatına hayırlı olmasını diledi. Fakülte ile diğer birimlerin inşasında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin göz bebeği olan kurumları geliştirmeye, güçlendirmeye, vazifelerini en güzel şekilde yerine getirebilmeleri için desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş