Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir.

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İyi Parti'li Türkkan) Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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