Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir.
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İyi Parti'li Türkkan) Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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