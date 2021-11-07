Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismar siyasetine prim vermedik"
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BATMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı.
BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BATMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı. (2)