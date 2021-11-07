Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismar siyasetine prim vermedik" - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismar siyasetine prim vermedik"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BATMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı.

BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BATMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı. (2)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar siyasetine prim vermedik

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar siyasetine prim vermedik

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar siyasetine prim vermedik

AA - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)
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