Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart."

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart."