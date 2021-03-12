Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart."
12.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:33
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel