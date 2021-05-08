Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle...
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan