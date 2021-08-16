Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona odaklanmanızı bekliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona odaklanmanızı bekliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul