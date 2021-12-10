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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Meclis Başkanı Galibaf'ı kabul etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Meclis Başkanı Galibaf'ı kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 16. Konferansı'nın açılış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

(İHA)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Meclis Başkanı Galibaf'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Meclis Başkanı Bager Galibaf'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Meclis Başkanı Bager Galibaf'ı kabul etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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