Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü.

Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Reisi'yi göreve başlaması dolayısıyla tekrar tebrik etti.

İbrahim Reisi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Konsey'in stratejik iş birliği bakımından büyük role sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun