Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki konutuna yönelik saldırıyı kınadı ve Kazımi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki konutuna yönelik saldırıyı kınadı ve Kazımi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki konutuna yönelik saldırıyı kınadı ve Kazımi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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