Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin bir örneğidir"
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin bir örneğidir"

02.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:42

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin ve devam edeceğinin bir örneğidir."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin bir örneğidir'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin bir örneğidir'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin bir örneğidir'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin bir örneğidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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