Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak"
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak"

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
21.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (11)

"Ulaştırmada Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettik"

"(Kanal İstanbul) Bu kanalın inşaası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla bu sürdürülüyor"

"İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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