Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak" Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (11)

"Ulaştırmada Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettik"

"(Kanal İstanbul) Bu kanalın inşaası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla bu sürdürülüyor"

"İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak"

Kaynak: AA