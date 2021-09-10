Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız."