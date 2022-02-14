Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı

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Türk bayrakları ABU DABİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ve bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.