Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı
AA, Osman Baytürk - Güncel
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Son dakika haberine göre Sokaklardan detaylar Türk bayrakları ABU DABİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ve bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.
Sokaklardan detaylar
Türk bayrakları ABU DABİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ve bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.