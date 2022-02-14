Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı

AA, Osman Baytürk - Güncel
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Son dakika haberine göre Sokaklardan detaylar Türk bayrakları ABU DABİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ve bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.

Sokaklardan detaylar

Türk bayrakları ABU DABİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ve bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı

AA / Osman Baytürk - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk, Güncel, Haberler

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