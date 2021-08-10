Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Osmaniye'de YKS'ye giren Ali İmran Tozluklu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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