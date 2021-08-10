Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.