Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) yerleştirme ve baraj puanı açıklaması öğrencileri mutlu etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) yerleştirme ve baraj puanı açıklaması öğrencileri mutlu etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yükseköğretim Kurulunun 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdığı ve bu ilave ek yerleştirmede baraj puanının TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağı yönündeki açıklaması öğrencileri sevindirdi.

Şırnak'ta oturan öğrenci Ferhat Tatar, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının kendisi gibi düşük puanda yerleşemeyen öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce girdiği sınavda arzuladığı puanı alamadığını anlatan Tatar, "Ek kontenjanlarda Cumhurbaşkanımızın bu müjdesi biz öğrencileri çok mutlu etti. Barajların düşürülmesiyle inşallah ek kontenjanda ben de yerleşmeyi umuyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrenci Furkan Ülger de YKS sınavında istediği puanı elde edemediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının sevindirici olduğunu ifade eden Ülger, "Bu hem benim hem de benim gibi çok sayıda öğrenci için büyük bir müjde ve avantaj oldu. Bu durumda barajların da düşürülmesiyle güzel bir üniversiteye yerleşirim inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan