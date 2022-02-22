Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği...
AA, Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel