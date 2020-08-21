Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklamasını böyle izlediler Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te duyurduğu müjdeye vatandaşların ilgisi büyük oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te duyurduğu müjdeye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Vatandaşlar, açıklama öncesi televizyon karşısına geçerek müjdeli haber i bekledi. Fatih sondaj gemisi tarafından doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde 'Millete Sesleniş' konuşması gerçekleştirdi. Günlerdir merakla beklenen konuşma vatandaşlar tarafından da büyük bir heyecan ve merakla takip edildi. Kimi telefonundan, kimi televizyondan izledi. Saat 15.00'te konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisi tarafından doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Büyük bir heyecanla beklenen müjdeli haberi vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını büyük bir ilgiyle takip eden Bilal Aydın, "Çok güzel bir haber . İnşallah petrol de bulacağız. Türkiye için çok önemli bir olay. Bundan sonra bu gibi çalışmaların devamının geleceğinin bir işareti olduğunu düşünüyorum" dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Kazdal da, "İzlerken çok heyecanlandık. İnşallah devamı gelecek. Ekonominin düzelmesi için çok etkili olacak" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA