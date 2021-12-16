Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk ile görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferansla görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz."