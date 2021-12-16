Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk ile görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk ile görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk ile görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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