Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi Son dakika habere göre Berber dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını dinleyen vatandaşlar Esnaf ve vatandaşların açıklamayı takip etmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklaması Açıklamayı takip eden esnaf ve vatandaşlar HATAY -...

Berber dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını dinleyen vatandaşlar Esnaf ve vatandaşların açıklamayı takip etmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklaması Açıklamayı takip eden esnaf ve vatandaşlar HATAY - Vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını ilgiyle izledi. Hatay Hatay'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğal gaz keşfi" açıklamasını dikkatle izledi. Kimi esnaf dükkanlardaki televizyonlardan, kimisi de cep telefonlarından tarihi açıklamayı takip etti. Esnaflardan Osman Toprak, emeği geçenlere teşekkür ederek keşfin hayırlı olmasını diledi. Mersin Mersin'de de vatandaşlar, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan canlı yayını iş yerlerindeki televizyondan takip etti. AK Parti İl Başkanlığında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ilgiyle izlendi. İl Başkanı Cesim Ercik ve çok sayıda partili, doğal gaz keşfine dair açıklamayı alkışlarla karşıladı. Ercik, keşfin hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğini belirterek, büyük Türkiye yolunda tarihi bir güne tanıklık edildiğini söyledi. Kaynak: AA