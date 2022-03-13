Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel... - Haberler

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel...

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel...

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Haberler

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