Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel...
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel