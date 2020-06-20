Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sona erdi
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ilegörüşmesi sona erdi.
20.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile
görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü. Görüşme sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA