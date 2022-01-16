Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan şüpheli serbest bırakıldı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlara asılan afişlerini yırttığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlara asılan afişlerini yırttığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Aydın programı öncesi Kuşadası ilçesinde billboardlara asılan afişler yırtıldı. İki noktada afişleri yırttığı tespit edilen ismi belirtilmeyen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlara asılan afişlerini yırttığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

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