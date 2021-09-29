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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sona erdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi'de gerçekleştirilen baş başa yapılan görüşme 2 saat 45 dakika sonra tamamlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi'de gerçekleştirilen baş başa yapılan görüşme 2 saat 45 dakika sonra tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Putin'in konutunda yaklaşık 2 saat 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 13: 25'te başlayan görüşmede liderler özellikle Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele aldı. İdlib bölgesindeki Türk gözlem noktalarına yönelik güvenlik tedbirlerinin arttırılması, bu noktalarda teknolojik ileri sistemlerin kullanılası, terörist grupların bölgeden çıkartılmasına yönelik programlar ve PKK - PYD gibi Türkiye'ye tehdit oluşturan terörist gruplarına yönelik önlemlerin arttırılması dahil birçok konu liderlerin masasında oldu. Gerçekleştirilen görüşme öncesinde hem Rus hem de Türk gazeteciler konuta alınmazken liderlerin görüşmesinden sonra da basın toplantısı gerçekleştirilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra konuttan ayrılarak Soçi Uluslararası Havaalanı'na hareket etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sona erdi

 Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde konuştu Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde konuştu Açıklaması
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