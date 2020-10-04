Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi başladı
04.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:27
Son dakika gündem haberi... CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi başladı.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi başladı.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı. Görüşme basına kapalı sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı