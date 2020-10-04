Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi başladı
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi başladı

04.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:27
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi başladı

Son dakika gündem haberi... CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi başladı.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı. Görüşme basına kapalı sürüyor.


- İstanbul
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac'ın görüşmesi başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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