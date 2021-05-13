Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov telefonda görüştü

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı