Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefonda görüştü
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefonda görüştü

03.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:41
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefonda görüştü

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine engel oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine engel oluyor. İki ülke arasındaki ilişkileri daha önce belirlenen hedeflere ulaştırmalıyız. Türkiye ve İran iş birliği bölgesel sorunları çözebilir" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin uğradığı suikast sonucu ölümü sonrası Türkiye'den gelen taziyeler nedeniyle takdir ve teşekkürlerini iletti.

Ruhani, "Bu terör saldırısının kimler tarafından yapıldığı bizim için gayet açıktır. Muhsin Fahrizade Mahabadi, son aylarda zamanının büyük bir kısmını sadece korona virüs ile mücadeleye ve korona virüs tanısını yapan test kitlerinin yapımına yönelik araştırmaların tamamlanmasına ayırmıştı" dedi. ABD ile nükleer anlaşmaya değinen Ruhani, Washington yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmesi halinde Tahran'ın anlaşmaya bağlı kalacağını belirterek, "Birçok kez belirttiğimiz gibi karşı taraf anlaşamaya ve taahhütlerine bağlı kalırsa biz de anlaşamaya bağlı kalırız" ifadelerini kullandı.

İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin ABD yaptırımları nedeniyle istenilen düzeyde olmadığını kaydeden Ruhani, "Yaptırımlar ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine engel oluyor. İki ülke arasındaki ilişkileri daha önce belirlenen hedeflere ulaştırmalıyız. Türkiye ve İran iş birliği bölgesel sorunları çözebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ruhani ile görüşmesinde, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade suikastının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını, ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi. Erdoğan, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının önemli olduğunu ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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