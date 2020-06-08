Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Son dakika güncel haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
08.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duydukları endişeyi paylaştı. İki lider, Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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