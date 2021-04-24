Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti. İki lider, Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

-İHA-

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Amerikan basını iddia etti! Biden, ilk görüşmede Erdoğan'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımayı düşündüğünü söylemiş
Amerikan basını iddia etti! Biden, ilk görüşmede Erdoğan'a 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımayı düşündüğünü söylemiş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Ali Koç Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 16:44:46. #1.14#

title