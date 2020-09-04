Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
04.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:04
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA