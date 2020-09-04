Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Kaynak: DHA