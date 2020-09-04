Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
04.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:04

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Angela Merkel Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Erol Evgin Fatma Girik Metin Özülkü Defne Samyeli
Spor Metin Oktay Mauricio Lemos Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Antalya Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 16:03:36. #1.14#
title