Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi.
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam ise son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan