Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi.
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi.
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam ise son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. - Haberler
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