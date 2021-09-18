Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz."
AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz."
AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuracağımız ihracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne...
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi