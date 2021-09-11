Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıcı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıcı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri