Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(IDEF) Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(IDEF) Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor.