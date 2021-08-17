Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(IDEF) Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(IDEF) Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(IDEF) Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(IDEF) Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(IDEF) Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(IDEF) Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer... - Haberler
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