Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık.
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık. Fidan dikmedik, ağaç diktik. Fidanlar zaman alırdı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık. - Haberler
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