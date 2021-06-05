Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık.
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık. Fidan dikmedik, ağaç diktik. Fidanlar zaman alırdı" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı