Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda...
24.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:16
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten