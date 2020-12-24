Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda...

24.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:16
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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