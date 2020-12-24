Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim."