Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
(Hülya Keklik/ İHA)